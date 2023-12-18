Голосовой помощник подмосковных МФЦ начал информировать о готовности документов

Всего за 2023 год голосовой помощник обработал свыше 1,9 млн звонков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Функция информирования о готовности документов появилась в голосовом помощнике подмосковных центров "Мои Документы", об этом сообщила пресс-служба Мингосуправления Московской области.

"В Подмосковье на помощь людям приходят "умные" технологии. Они обрабатывают звонки на горячей линии, отвечают на запросы жителей в мессенджерах, контролируют чистоту на улицах и быстро решают другие задачи, на выполнение которых человеку требовалось бы значительно больше времени. Среди таких инноваций - голосовой помощник региональных МФЦ. Теперь он не только принимает звонки, но и информирует заявителей о готовности их документов", - привели в тексте слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежды Куртяник.

В пресс-службе рассказали, что звонок о готовности документов по заявлению, поданному в МФЦ Московской области, поступает с номера 8-498-602-12-80.

Отмечается, что функция голосового информирования запущена по наиболее востребованным услугам, среди которых - выдача общегражданского и заграничного паспортов, водительского удостоверения, повторных свидетельств и справок от органов ЗАГС, а также справок о несудимости, получение ИНН, регистрация граждан РФ по месту жительства и пребывания и иностранных граждан по месту жительства, распоряжение материнским капиталом.

В министерстве добавили, что всего за 2023 год голосовой помощник обработал свыше 1,9 млн звонков.