Школьников, госпитализированных в Волгодонске с кишечной инфекцией, выписали из больницы

По информации регионального министерства здравоохранения, дети выздоровели и готовы вернуться к учебе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Все ученики одной из школ города Волгодонска Ростовской области, госпитализированные с кишечной инфекцией, выписаны из больницы. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"В настоящее время в Волгодонске все дети, которые были госпитализированы в результате проявления острой кишечной инфекции, выписаны из лечебного учреждения. Также все школьники сняты с амбулаторного наблюдения. Ребята выздоровели и готовы приступить к занятиям", - сказано в сообщении.

В Минздраве региона сообщали, что всего в Волгодонске зарегистрировано 43 случая проявления острой кишечной инфекции у школьников, из них 12 детей были госпитализированы.

Ранее в региональном СУ СК сообщали, что после выявления признаков кишечной инфекции у волгодонских школьников возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, дети почувствовали недомогание после посещения школьной столовой. В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области уточнили, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование, в ходе которого был произведен отбор проб продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов, персонал пищеблока обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций.