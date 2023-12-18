Латвия намерена выдворить более 1 тыс. граждан РФ, не подавших документы на ВНЖ

Представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД страны Майра Розе сообщила, что всего около 15,5 тыс. граждан России запросили постоянный ВНЖ в Латвии и примерно 3 тыс. - временный

ВИЛЬНЮС, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Латвии намерены выслать из страны более 1 тыс. граждан России, которые не выполнили требования для получения вида на жительство (ВНЖ) в республике. Об этом сообщила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майра Розе.

"Более 1 тыс. человек подлежат выдворению. Как мы видим, многие опоздали или все еще пытаются разобраться с тем, как подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы вынуждены сказать, что они должны уехать", - приводит ее слова портал Delfi. Розе пояснила, что всего около 15,5 тыс. граждан России запросили постоянный ВНЖ в Латвии и примерно 3 тыс. - временный.

В то же время, подчеркнула руководитель УДГМ, почти 2,2 тыс. человек не выполнили требования, которые необходимы для того, чтобы остаться в республике. Розе отметила, что граждане России продолжают подавать документы, поэтому окончательная цифра будет меньше. По ее словам, УДГМ попросило Государственную пограничную охрану проверить, сколько граждан РФ успели покинуть страну. Информация об этом, указала глава ведомства, может появиться к концу недели.

В сентябре 2022 года Сейм (однопалатный парламент) Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязывали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.

14 сентября латвийский парламент утвердил в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, продлевающие на два года срок сдачи экзамена по государственному языку для получения права на постоянное проживание в республике. Теперь проживающие в Латвии граждане РФ смогут получить временный ВНЖ сроком на два года, за этот срок им необходимо будет сдать экзамен по государственному языку. Заявку на получение ВНЖ необходимо направить до 31 декабря текущего года. Отсрочка затронет лишь записавшихся на сдачу экзамена до начала сентября 2023 года, не прошедшим тестирование дадут возможность пересдачи. От сдачи экзамена освободят лишь лиц старше 75 лет.