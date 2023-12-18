В ОП высказались за "универсальную меру поддержки" многодетных независимо от дохода

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что должен работать принцип компенсации расходов семьям на воспитание детей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи должны получать "универсальную меру поддержки", которая не зависит от их дохода. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко на пресс-конференции.

"Нужна универсальная мера поддержки. Семья ее должна получать независимо от доходов. Я считаю, что это будет справедливо, потому что, если многодетные отцы вносят своей зарплатой в бюджет [страны] доход, это не значит, что они не могут получать оттуда поддержку на своих детей, свою семью", - сказал Рыбальченко. По его словам, это одна из мер поддержки многодетных семей, которую предлагают общественники в докладе "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ".

Рыбальченко отметил, что пособия, которые сейчас предоставляются по нуждаемости, "внесли серьезный вклад в профилактику бедности, но универсальная мера небольшого пособия на каждого ребенка в многодетной семье, получателями оценивается очень высоко".

По его словам, должен работать принцип компенсации расходов семьям на воспитание детей. "Начинать надо с многодетных семей", - сказал Рыбальченко.

Он отметил, что в докладе предлагается 12 мер поддержки многодетных, в том числе освобождение от налога на имущество. "Также есть предложение увеличить специальный налоговый вычет до двух прожиточных минимумов на каждого ребенка в семье - фактически поддержка работающих многодетных родителей. Наша задача поддерживать не только мерами социальными, но и мерами, стимулирующими экономическую занятость родителей", - сказал Рыбальченко.