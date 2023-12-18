В ОП высказались за бесплатное обучение в вузах детей из многодетных семей

Председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко подчеркнул, что это одна из мер поддержки многодетных семей, которую предлагают общественники в докладе "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Дети из многодетных семей должны иметь возможность получить бесплатно высшее образование на условиях многоцелевого контракта. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко на пресс-конференции.

"[Необходимо] обеспечение возможности получения бесплатного высшего образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта", - сказал Рыбальченко, подчеркнув, что это одна из мер поддержки многодетных семей, которую предлагают общественники в докладе "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ".

По его словам, в Госдуме уже три года лежит законопроект о бесплатном обучении для детей из многодетных семей, он стал основой для документа, который позволяет получить высшее образование детям из семей участников специальной военной операции. "Но многодетные семьи - это участники специальной демографической операции, и поэтому к этой теме мы должны обязательно вернуться", - подчеркнул Рыбальченко.