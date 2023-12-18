В Подмосковье более 16 тыс. женщин прошли маммографию по самозаписи

У 1 тыс. пациенток выявили отклонения

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 16 тыс. женщин старше 40 лет, проживающих в Московской области, с начала 2023 года воспользовались самостоятельной записью на маммографию. Около 1 тыс. пациенток после получения результатов обследования были направлены на прохождение углубленной диагностики, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на самых ранних стадиях. Для удобства жительниц региона мы открыли самостоятельную запись на маммографию. С начала года уже более 16,3 тыс. женщин прошли исследование. У 1 тыс. женщин были выявлены отклонения, и они были направлены для прохождения углубленной диагностики", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что самостоятельно записаться на обследование могут женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет. Для самозаписи необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Записаться на маммографическое исследование самостоятельно можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 122.