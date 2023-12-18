Парламентарии Белоруссии и РФ уделят особое внимание патриотическому воспитанию

В 2024 году запланировано участие представителей ПС в заседаниях Высшего государственного совета Союзного государства, в мероприятиях постоянного комитета СГ, в выездных заседаниях профильных комитетов обеих палат парламента РФ и комиссий палат Национального собрания Белоруссии, а также в мероприятиях молодежной палаты при ПС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Парламентское собрание (ПС) Союза Белоруссии и России в 2024 году уделит особое внимание работе с молодежью, в том числе патриотическому воспитанию. Это следует из утвержденного Парламентским собранием плана-графика работы на 2024 год, сообщила пресс-служба собрания.

"Планируется, что особое значение будет придаваться работе с молодежью, в частности, патриотическому воспитанию подрастающего поколения", - говорится в сообщении.

План-график на 2024 год подготовлен с учетом новой структуры ПС и отражает деятельность 14 его комиссий.

Отмечается, что на 2024 год запланировано участие представителей ПС в заседаниях Высшего государственного совета Союзного государства, в мероприятиях постоянного комитета Союзного государства, в выездных заседаниях профильных комитетов обеих палат парламента РФ и комиссий палат Национального собрания Белоруссии, а также в мероприятиях молодежной палаты при ПС.

65-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России проходит в Москве во главе с председателем Парламентского собрания, спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Предыдущая сессия Парламентского собрания Союзного государства состоялась в июне 2023 года в Витебске.