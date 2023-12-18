18 декабря, 10:36
Борьба с изменениями климата

МИД заявил, что на площадке СОР28 не было попыток заглушить голос РФ

Основные игроки понимают важность роли России как одного из крупных поставщиков углеводородного сырья на мировой рынок, заявил спецпредставитель министерства по вопросам климата Сергей Кононученко

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Попыток лишить Россию права голоса на площадке 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) не предпринималось, основные геополитические акторы осознают значимость роли России в разрешении проблем климатической повестки. Об этом заявил специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко на пресс-конференции в ТАСС.

"Я не сказал бы, что именно на этой площадке сильно чувствовалась подобная попытка лишить нас права голоса или каким-то образом снизить роль России в климатическом процессе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"В отличии от других треков [взаимодействия], здесь, я так понимаю, основные игроки понимают важность роли России в борьбе с глобальным потеплением климата и роль России как одного из крупных поставщиков различных видов углеводородного сырья на мировой рынок, и понимают, что исключать Россию из этого процесса - это, по сути дела, вредить общим усилиям по достижению основных целей как Рамочной конвенции [ООН] об изменении климата, так и Парижскому соглашению", - добавил Кононученко.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) проходила с 30 ноября по 12 декабря в Дубае. По ее итогам принято решение о проведении следующей конференции в Азербайджане. Спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, возглавлявший российскую делегацию, сообщил, что Москва готова оказать поддержку Баку в организации. 

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