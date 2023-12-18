Посольство РФ в Гвинее просит россиян быть осторожными после взрыва в Конакри

По данным Africaguinee, в результате мощного взрыва на складе горючего в центре Конакри пострадали не менее 100 человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Гвинее просит россиян, проживающих в столице африканской страны городе Конакри, соблюдать особую осторожность и воздержаться от посещения района Калум, где произошел взрыв и пожар, до нормализации ситуации.

"Вниманию соотечественников, находящихся в Гвинее! В связи с произошедшим в ночь с 17 на 18 декабря взрывом и последовавшим пожаром в центре города Конакри просим соблюдать особую осторожность и воздержаться от посещения района Калум до нормализации ситуации", - говорится в сообщении посольства РФ, размещенном в Telegram-канале.

В случае необходимости российские граждане могут обратиться в посольство по телефонам: +224 625-25-26-94, +224 625-25-26-90, добавили в диппредставительстве.

Портал Africaguinee информировал, что в результате мощного взрыва на складе горючего в центре Конакри пострадали не менее 100 человек.

Правительство Гвинеи призвало на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) работников государственных и частных предприятий столицы остаться дома, за исключением военнослужащих, сотрудников органов безопасности и медицинских служб. Власти также распорядились на один день закрыть учебные заведения и заправки в Конакри.