Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Киевской области

По информации Союза православных журналистов, юристы епархии канонической церкви готовят обращение в суд, так как еще в 2022 году прихожане храма на собрании приняли решение остаться в УПЦ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) рано утром взломали дверь и захватили храм апостолов Петра и Павла канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Буче Киевской области. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов.

По его данным, в 5 часов утра в храм проникли неизвестные, а затем к ним присоединились священнослужители ПЦУ. Сообщается, что юристы епархии канонической церкви готовят обращение в суд, так как еще в августе прошлого года прихожане храма на собрании приняли решение остаться в УПЦ.

В то же время в горсовете Бучи отметили, что 18 декабря в храме прошло первое богослужение по канонам ПЦУ. Там настаивают, что в октябре религиозная община храма приняла решение о переходе в ПЦУ.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.