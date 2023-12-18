18 декабря, 10:36
Пандемия COVID-19

Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в РФ не требует обязательных ограничений

По словам руководителя Роспотребнадзора, в период пандемии, напротив, предпринимались все меры, "которые прерывали путь передачи" инфекции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Введение обязательных ограничительных мер в связи с ситуацией с ковидом в РФ сейчас не требуется. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Читайте также
Эксплейнер
"Пирола", "эрис", "кракен". Что известно о новых вариантах коронавируса

"Ковид легкий, наверное, нет (обязательные ограничительные меры не требуются - прим. ТАСС). Ковид, который не требует мер ограничений - вынужденных и обязательных", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о течении ковида и необходимости ограничений.

По словам Поповой, в период пандемии, напротив, предпринимались все меры, "которые прерывали путь передачи" инфекции. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19