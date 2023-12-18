Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью ковидом в Москве

Руководитель Роспотребнадзора сообщила, что за прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 11%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве стабилизируется, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация - где-то чуть сложнее, где-то уже полегче. Москва демонстрирует стабилизацию ситуации. Если говорить о ковиде, то за прошедшую неделю мы увидели первое за два месяца снижение [уровня заболеваемости] на минус 11%, это тоже уже определенный результат, результат того, что, в общем-то, люди прислушиваются к нашим рекомендациям", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Вместе с тем Попова отметила, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ очень высокий, несмотря на снижение. Еженедельно в России от 700 тыс. до 1 млн человек с признаками респираторных инфекций обращаются за медицинской помощью, пояснила она. Заразившихся, которые решили отлежаться дома или переносят болезнь на ногах, "еще больше", добавила руководитель Роспотребнадзора.

"У нас достаточно высокий уровень - "разлитая" фаза эпидемии - сезонного эпидемического подъема ОРВИ и гриппа. Конечно, пренебрежительно относиться к своему здоровью нельзя", - заключила она.