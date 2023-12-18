Путин поздравил работников и ветеранов ФСТЭК с 50-летием создания службы

Президент отметил вклад Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в обеспечение национальной безопасности страны

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) с 50-летием создания, отметив огромный вклад в обеспечение национальной безопасности страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 50-летием создания Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. За прошедшие годы ФСТЭК накопила солидный опыт, существенно укрепила свой потенциал, внесла огромный вклад в обеспечение национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что ФСТЭК имеет важные задачи, которые требуют от "каждого из вас глубоких, основательных знаний, ответственного подхода к делу, неукоснительного выполнения профессиональных обязанностей".

"В сфере вашей компетенции серьезные, многоплановые вопросы, связанные с осуществлением экспортного контроля, защитой информации, содержащей государственную тайну. Подчеркну, сегодня, в условиях глобальных вызовов, повышения уровня информатизации общества, развития цифровизации значимость вашей службы неуклонно возрастает", - отметил президент.

Глава государства пожелал работникам и ветеранам ведомства успехов и доброго здоровья.