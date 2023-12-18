В ОП предлагают повысить пенсии многодетным матерям

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко сообщил, что общественники также предлагают снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на год на каждого ребенка, но не более пяти лет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия может использовать зарубежный опыт и начислять надбавки к пенсии многодетным матерям за каждого ребенка. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко на пресс-конференции.

"Подсмотрели зарубежный опыт, что для многодетных мам предусмотрено повышение пенсии на 10%, если рождены трое детей и на 5% за каждого последующего ребенка. Я считаю, что это очень интересный подход", - сказал Рыбальченко, уточнив, что соответствующее предложение общественников есть в докладе комиссии "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ".

По его словам, сейчас обсуждаются различные варианты поддержки в этой сфере, но "этот вариант, по крайней мере, отработан в международной практике".

Рыбальченко отметил, что общественники также предлагают снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на год на каждого ребенка, но не более пяти лет.