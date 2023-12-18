В Вологде за сутки выпала декадная норма осадков

Всего в городе выпало около 10 мм осадков

ТАСС, 18 декабря. В Вологде за сутки выпала 10-дневная норма осадков, сообщила ТАСС ведущий синоптик Вологодского ЦГМС Ольга Рыкованова.

"Циклон принес нам порядка 10 мм осадков в Вологде, что соответствует декадной норме. И ждем осадки во вторник [19 декабря] во второй половине дня, пик придется в ночь на среду, выпадет порядка 5 мм, но в смешанной фазе - снег, мокрый снег", - рассказала она.

Мэр Вологды Сергей Воропанов на оперативном совещании врио губернатора региона Георгия Филимонова сообщил, что снег убирают 120 единиц техники и 149 дворников. "Даже в самое сложное время не допустили коллапса в городе. Усилились по технике. Работаем со всеми управляющими компаниями", - сказал он.