Более 25 тыс. человек посетили праздник "Морозные традиции" в парках Подмосковья

Мероприятие прошло 16 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Праздничные мероприятия "Морозные традиции" с тематическими конкурсами и мастер-классами состоялись в парках Московской области в минувшую субботу, их участниками стали свыше 25 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Областное мероприятие "Морозные традиции" прошло 16 декабря в парках Московской области. Его посетили более 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "Морозные традиции" прошли более чем в 80 парках Подмосковья - в парке Усадьбы Кривякино в Воскресенске, в Раменском городском парке, в Одинцовском парке культуры, отдыха и спорта и других парках округов региона.

Отмечается, что для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Посетители смогли принять участие в проекте "Елки-парки" по изготовлению праздничных елок своими руками из подручных материалов, играх в хоккей и зимних соревнованиях на время, командных состязаниях "Самый большой снеговик", а также в конкурсах на лучший детский новогодний костюм.

Также в рамках мероприятия работали площадки для физических и творческих активностей, маркеты "К Новому году", состоялись мастер-классы по приготовлению, дегустации шоколада ручной работы и по изготовлению елочных новогодних венков, свечей и конфет, работали резиденции и почта Деда Мороза.