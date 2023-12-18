Львова-Белова с начала СВО помогла 48 детям вернуться в украинские семьи

Детский омбудсмен сообщила, что поддержку в процессе воссоединения оказывает Международный комитет Красного Креста, Катар, посланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи и Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с начала СВО оказал содействие в воссоединении 48 детей с их украинскими родственниками, проживающими на Украине и в других странах. Об этом сообщила детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.

"Всего с начала СВО при нашем непосредственном участии 48 детей из 35 семей воссоединились со своими родными, проживающими на Украине и в других странах, не считая детей, которые отдыхали по решению их родителей в оздоровительных центрах Республики Крым и Краснодарского края. Есть и обратные ситуации, когда дети живут на Украине, а хотят к близким в Россию", - сказала Львова-Белова, слова которой приводит пресс-служба.

По ее словам, серьезную поддержку в процессе воссоединения оказывает Международный комитет Красного Креста, Катар, посланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи и Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Львова-Белова неоднократно подчеркивала готовность аппарата оказывать содействие в воссоединении детей с их семьями на Украине. По ее словам, каждый случай прорабатывается отдельно, для этого разработан специальный алгоритм.