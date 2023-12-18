Участок под комплекс ТКО под Новосибирском уменьшили в 3,5 раза после жалоб жителей

Площадь сократили с 271 до 74 га

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Земельный участок для строительства мусороперерабатывающего комплекса "Правобережный" под Новосибирском, рядом с которым находятся три села, уменьшили в 3,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

"Для размещения комплекса по переработке твердых коммунальных отходов "Правобережный" был сформирован земельный участок 271 га, по техническому заданию на проектирование предлагается сокращение площади участка до 74 га, чтобы обеспечить максимальную удаленность концессионного объекта от жилых домов и водных объектов", - говорится в сообщении министерства.

Теперь расстояние от границ земельного участка до жилых домов села Плотниково составит 4,3 км, села Гусиный Брод - 3,5 км, а села Жеребцово - 3,6 км.

В министерстве добавили, что на участке провели предпроектные геологические исследования - пробурили девять скважин с целью выяснения строения грунта и условий расположения грунтовых вод. Как показали эти изыскания, водоносные слои находятся на глубине 16,5 - 17,5 м, а над ними расположен слой суглинка, который является естественной и надежной защитой подземных вод. При этом, в соответствии с техническим заданием, основание участка размещения отходов будет выстлано герметичным противофильтрационным экраном, надежно защищающим почву и грунтовые воды.

Ранее жители близлежащих к будущему мусороперерабатывающему заводу населенных пунктов выступили против строительства из-за того, что комплекс должен был разместиться рядом с жилыми домами. Концессионное соглашение на строительство полигона подписали в ноябре.

О комплексе

Комплекс с полигоном рассчитан на прием 330 тыс. тонн ТКО в год, включая крупногабаритные. Сортироваться будет 100% отходов, а перерабатываться, согласно предложенным предприятием условиям, - 82%. Общий объем инвестиций МУП "САХ" в создание объекта - более 3,48 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию его планируют спустя 21 месяц после подписания необходимых для начала проектирования и строительства договоров аренды. Использование комплекса позволит прекратить захоронение мусора на полигоне "Гусинобродский" в Дзержинском районе города, который эксплуатируется с 1962 года и принимает отходы от жилого сектора, предприятий и организаций города, около 50% от общего объема вывозимых отходов - из семи районов города и Центрального округа.