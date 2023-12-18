В Думу внесли проект о немедленном освобождении больных осужденных по решению суда

Согласно действующим нормам УК РФ, постановление об освобождении от наказания могут обжаловать в течение 15 суток

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, который предусматривает незамедлительное освобождение от отбывания наказания тяжелобольных осужденных в случае принятия такого решения судом. Текст размещен в думской электронной базе.

Статью Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК) о порядке разрешения вопросов, связанных с отбыванием приговора, предлагается дополнить нормой, согласно которой "постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью" подлежит немедленному исполнению.

По действующим нормам Уголовного кодекса РФ, лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть освобождено от него судом. При этом, указывают разработчики в пояснительной записке, постановление суда об освобождении от наказания может быть обжаловано в течение 15 суток. В связи с этим, отмечают авторы, "тяжелобольные лица не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы", ожидая истечения срока для обжалования.

В Верховном суде указывают, что такое положение дел противоречит ряду норм Конституции РФ о праве на жизнь, на защиту от жестокого наказания и т. д. В связи с этим и предлагается установить, что постановления суда об освобождении от отбывания наказания в таких случаях будут исполняться незамедлительно.

Помимо этого, в УПК закрепляется право суда рассматривать вопросы об освобождении по болезни не только по ходатайству осужденного, но и по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание. Таким образом, нормы кодекса гармонизируются с Уголовно-исполнительным кодексом РФ. "Реализация предлагаемых изменений закона позволит повысить уровень государственных гарантий охраны жизни и здоровья граждан, отбывающих наказание, не допустить чрезмерно длительного ограничения их прав и свобод при применении мер уголовно-правового принуждения", - резюмируют авторы.