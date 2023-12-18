В колледжах Москвы откроются новые лаборатории и мастерские

Для преподавателей и наставников организуют стажировки на предприятиях столицы, чтобы они передавали реальный опыт работы на современном оборудовании

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новые высокотехнологичные лаборатории для практических занятий и мастерские появятся в колледжах Москвы в следующем году. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В сентябре мы начали масштабное обновление материально-технической базы колледжей Москвы. Это позволит повысить качество образовательного процесса и еще больше приблизить его к реальным условиям на производстве. Совместно с нашими партнерами-работодателями мы актуализируем оборудование, заменяем устаревшее и открываем новые площадки для практического обучения студентов. В планах на 2024 год у нас обновление более 230 площадок и создание порядка 90 совершенно новых лабораторий и мастерских", - сказала Ракова.

По ее словам, для преподавателей и наставников организуют стажировки на предприятиях столицы, чтобы они передавали реальный опыт работы на современном оборудовании. Уже с нового календарного года студенты Московского технологического колледжа начнут учиться в современных лабораториях, где оснащение будет точно таким же, как на предприятиях города. Таким образом, студенты уже сразу будут готовы проводить на производстве метрологические исследования, контрольные измерения и в целом улучшать показатели качества.

Обновление лабораторий и мастерских затронет почти все специальности, по которым идет подготовка в колледжах Москвы. Среди них будущие повара и кондитеры, электрики и сварщики. Будут подготовлены мастерские со станками с программным управлением и аддитивными технологиями, а также учебно-тренировочные полигоны по управлению беспилотными летательными аппаратами и многое другое, добавила заммэра.

"Уже с января студенты Московского технологического колледжа будут учиться на таком же оборудовании, которое установлено у профильного работодателя - ПК "Салют" АО "ОДК". Будущие специалисты в области технологии машиностроения, наладки станков и оборудования в металлообработке, технической эксплуатация и обслуживания электрического и электромеханического оборудования освоят на практике физические и механические свойства материалов. Все это учащиеся будут делать под руководством шести опытных наставников, которые стажировались на промышленных предприятиях. Сейчас они вместе со студентами старших курсов тестируют полученное оборудование, приборы, инструменты и другие высокотехнологичные цифровые устройства в новых лабораториях", - отметила Ракова.