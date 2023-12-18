Попова оценила как сезонное явление вспышки микроплазменной пневмонии в России

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в РФ в конце сентября - октябре наблюдался подъем их числа параллельно с ростом случаев ОРВИ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вспышки микоплазменной пневмонии - сезонное явление, вызванное холодами и неблагоприятными условиями в детских учреждениях, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"[Вспышки микроплазменной пневмонии] - сезонная ситуация, она приходит к нам практически каждый год. Как правило, связана с наступлением холодного периода года и с недостаточно высокой температурой в детских садах и школах, когда холодно, и с очень высокой скученностью детей, плохой проветриваемостью", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Говоря о вспышках пневмонии в целом, Попова добавила, что в России в конце сентября - октябре наблюдался подъем их числа параллельно с ростом случаев ОРВИ. "У нас были города и регионы, которые вводили ряд ограничительных мероприятий, потому что было зарегистрировано несколько вспышек в разных учреждениях <...> микоплазменной пневмонии в том числе. Был усилен контроль, были проведены все мероприятия, и случаев вспышек микоплазменной пневмонии стало меньше", - пояснила глава Роспотребнадзора.

Микоплазменная пневмония в начале заболевания имеют не слишком выраженные симптомы - отсутствуют острое начало и высокая температура. Вместе с тем, отмечается недомогание и покашливание, добавила Попова.

"Сегодня у нас практически каждая пневмония госпитализируется, чего <...> никогда не было в доковидный период. <…> У нас немного поменялась тактика лечения, и большую часть всех диагнозов "пневмония" врачи стараются лечить в стационарах. Коек более чем достаточно", - сказала она.