Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии рисков распространения вируса Нипах в России

Он пока не находится "в приоритетных вирусах с пандемическим потенциалом", рассказала Анна Попова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вирус Нипах не представляет опасности для России. Риск его завоза в страну существует, однако даже в этом случае маловероятно, что вирус распространится в РФ, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день он не опасен для России, случаев его большого такого распространения массового нет. Все вспышки, которые вызваны вирусом Нипах, в основном в Азии, они ограничиваются десятками случаев", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о шансах вируса Нипах стать новой пандемией и о его опасности для России.

По ее словам, вирус достаточно опасный, один из институтов Роспотребнадзора занимается его изучением. "Мы разработали тест-систему, то есть мы можем его увидеть, если вдруг он появится на нашей территории", - добавила глава ведомства, уточнив, что риски завоза вируса Нипах в Россию есть, но рисков его распространения в Роспотребнадзоре не видят.

Говоря о пандемическом потенциале Нипах Попова отметила, что пока "он в приоритетных вирусах с пандемическим потенциалом не звучит".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о вспышке вируса Нипах в Индии. Разносчиками заболевания считаются крыланы - большие летучие мыши. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания, пока от него нет вакцины, при этом в 70% случаев заболевание приводит к летальному исходу.