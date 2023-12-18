В Берлине сотни фермеров в знак протеста пригнали тракторы к Бранденбургским воротам

Участники акции выступают против запланированной отмены налоговых льгот

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Сотни фермеров со всей Германии перекрыли улицу в центре Берлина при помощи тракторов. Как передает корреспондент ТАСС, акция согласована с властями германской столицы - она проводится в знак протеста против запланированной отмены налоговых льгот.

По данным берлинской полиции, в акции участвуют около 3 тыс. человек, задействовано "несколько сотен" единиц сельскохозяйственной техники. Как убедился корреспондент ТАСС, сотни тракторов припарковались один за другим на протяжении нескольких километров - от Бранденбургских ворот вдоль улицы 17 июня.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Несколько статей экономии коснулись фермеров, которые в 2024 году лишатся скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера поможет сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

Протест проходит прямо перед одним из символов Берлина - Бранденбургскими воротами, где установлена сцена, с которой выступают организаторы. Многие фермеры залезли на крыши своих транспортных средств, скандируют лозунги, держат в руках транспаранты с требованием не сокращать льготы. "Если они (власти ФРГ - прим. ТАСС) разрушат нашу отрасль, то им придется импортировать все - от яиц и молока до рапса и картофеля", - заявил журналистам один из фермеров, прибывший с острова Рюген в Балтийском море.

Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид ранее заявлял, что сельхозпроизводители "не намерены мириться" с такими мерами экономии. По его словам, если власти не откажутся от своих планов, то с января 2024 года представители отрасли начнут массовые протесты.

В политической плоскости ситуация грозит потенциальными разногласиями между министром продовольствия и сельского хозяйства Джемом Оздемиром с главой Минфина Кристианом Линднером. Оздемир уже несколько раз призывал не допустить излишней нагрузки на фермеров и призвал своего коллегу по правительству изыскать альтернативные меры экономии бюджетных средств.