В ОП предложили ввести контроль за частными клиниками, проводящими аборты

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что это серая зона, и многие моменты скрыты от общественности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко предлагает обсудить введение контроля за частными клиниками, где проводят искусственное прерывание беременности.

"Думаю, что мы должны обсуждать контроль за частными клиниками. [Контроль] за тем, как там осуществляются операции по искусственному прерыванию беременности, уже точно должен быть", - сказал Рыбальченко на пресс-конференции. "Это такая серая зона, когда многие моменты скрыты от общественности, мы не знаем, что там происходит", добавил он.

Рыбальченко подчеркнул, что "так не должно быть".

Он отметил, что общественные организации и члены ОП РФ вносили предложения о выведении процедуры искусственного прерывания беременности из компетенции частных клиник. "Здесь нет понятия "запрет", здесь есть выведение, а оно может быть добровольным. Вопрос лежит прежде всего в нравственной плоскости, потому что аборты не должны превращаться в бизнес на грехе", - сказал Рыбальченко.

"Знаем, что в частных клиниках не всегда соблюдаются процедуры недели тишины, психологического консультирования. <...>. Мы должны понимать, что бизнес в этой части не должен быть бизнесом. Поэтому в некоторых регионах сейчас клиники принимают решения о том, что они этим не занимаются, мы приветствуем такие решения", - сказал Рыбальченко.

В 2023 году в нескольких российских регионах приняли законы о запрете склонять женщин к аборту, в других - например, в Крыму, Татарстане, Курской и Липецкой областях, - частные клиники добровольно отказались проводить операции по искусственному прерыванию беременности. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках.