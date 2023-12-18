Попова заявила, что распространение микоплазменной инфекции не является "новой пандемией"

Глава Роспотребнадзора отметила, что это отголоски пережитой пандемии коронавируса

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Распространение в России микоплазменной инфекции не несет характера новой пандемии, это лишь следствие пандемии коронавируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нет, это, конечно же, никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии [коронавируса], потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Попова также отметила, что ученые уже "все отсеквинировали, разложили, посмотрели, пересобрали". "Ничего нового, никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет. Никаких изменений, никаких усиленных свойств у сегодня циркулирующих микроорганизмов нет", - подчеркнула она.