Заседания по искам Навального перенесли из-за невозможности провести с ним ВКС

Владимирский областной суд направил запросы в управление ФСИН и ожидает ответа

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Владимирский областной суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб Алексея Навального на решение Ковровского городского суда к управлению Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области и исправительной колонии №6 из-за невозможности обеспечить его участие по видео-конференц-связи. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Дела перенесли на 11 и 16 января. Причина - не обеспечено его участие по средствам видео-конференц-связи (ВКС). Судом направлены запросы в управление Федеральной службы исполнения наказаний, ждем ответа", - сообщили в суде.

По данным сайта суда, на 18 декабря было назначено три заседания по апелляционным жалобам на решение Ковровского городского суда, где истцом значится Навальный, а ответчиками - ФСИН РФ, региональное управление ФСИН и исправительная колония №6.

24 мая Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы Алексею Навальному по делу об оскорблении суда и мошенничестве при сборе средств на избирательную кампанию, согласно которому он приговорен к девяти годам колонии строгого режима. 4 августа Мосгорсуд приговорил его к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме. Навальный отбывал наказание в ИК №6 в поселке Мелехово Владимирской области.

Ранее он уже девять раз подавал иски к колонии.