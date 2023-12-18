Мурашко сообщил о снижении смертности от туберкулеза за 10 лет практически втрое

По словам министра здравоохранения, все лица с туберкулезом обеспечиваются препаратами за счет государства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился за последние 10 лет вдвое, смертность - почти втрое, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Благодаря успешной реализации государственных программ по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями за последние 10 лет уровень заболеваемости туберкулезом в России снизился в два раза, а смертность - практически в три раза, благодаря чему Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза", - говорится в приветствии министра в адрес участников и гостей конференции "Туберкулез и современные инфекции: новые вызовы и перспективы".

Он добавил, что в России есть четко налаженная система мониторинга этого заболевания, ведется федеральный регистр пациентов. Все лица с туберкулезом обеспечиваются препаратами за счет государства. Сейчас Россия полностью обеспечена отечественными препаратами для выявления заболевания, часть из них включили в перечень рекомендуемых ВОЗ.

"В настоящее время приоритетными задачами фтизиатрической службы Российской Федерации являются повышение до 80% эффективности лечения пациентов, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, достижение охвата профилактическими осмотрами на туберкулез не ниже 73%. Сегодня мы разрабатываем новые методы лечения данного заболевания", - отметил Мурашко.