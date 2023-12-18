Сириус впервые запустит курсы по термодинамике и биохимии для российских школьников

Программа онлайн-школы направлена на учеников 7-11-х классов, уточнил академический директор АНО "Сириус. Курсы" Алексей Пономарев

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Более 40 бесплатных курсов запустит онлайн-школа Центра "Сириус" в 2024 году, среди них новые курсы по анатомии, биохимии, термодинамике и молекулярной физике, а также комплексным соединениям в химии. Об этом ТАСС сообщил академический директор АНО "Сириус. Курсы" Алексей Пономарев.

"В обновленном расписании онлайн-школы Центра "Сириус" более 40 бесплатных курсов для углубленного изучения предметов по семи направлениям: математика, программирование, физика, химия, биология, искусственный интеллект и лингвистика. В их числе совершенно новые курсы по биологии, физике, химии, анатомии, биохимии, термодинамике и молекулярной физике, комплексным соединениям в химии. К их изучению учащиеся смогут приступить уже на новогодних каникулах", - рассказал Пономарев.

Программа онлайн-школы направлена на учеников 7-11-х классов, но проходить курсы могут также учителя, студенты, а также желающие изучить предметы за пределами школьной программы и погрузиться в науку.

В 2023 году онлайн-школа впервые запустила курсы по высшей математике, программированию и искусственному интеллекту, а также программы углубленного изучения математики и физики для учеников 9-11-х классов. С каждым запуском курсы изменяются и дополняются, что позволяет школьникам не только повторить пройденный материал, но и узнать новое.

"Мы продолжаем формировать полную линейку курсов по естественно-научным предметам с 7 по 11 класс. Все курсы разрабатываются в единой методической концепции, проходить их можно в удобном темпе, выстраивая собственную образовательную траекторию. Над курсами работают ведущие преподаватели школ и вузов страны, тренеры и наставники победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад, ученые и популяризаторы науки. Они знают, как увлечь предметом и умеют объяснить даже самый трудный материал", - отметил Пономарев.

За прошедший год свыше 40 тыс. российских школьников прошли обучение в онлайн-школе "Сириус. Курсы" на программах по искусственному интеллекту, математике и программированию.

О Центре "Сириус"

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.