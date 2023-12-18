В Татарстане детям запретили находиться в заведениях с кальянами

Заместитель прокурора региона Юлия Наумова отметила, что подобные нарушения будут выявляться в ходе рейдов и по заявлениям граждан

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Госсовет Татарстана внес изменения в действующее законодательство республики, запретив несовершеннолетним находиться в помещениях, где допускается курение табака и кальянов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

"В первом чтении и в целом принят сегодня на заседании Государственного Совета закон о внесении изменения в статью 4 республиканского закона о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ вводит запрет на нахождение несовершеннолетних в заведениях, где предоставляются услуги с использованием кальянов, допускается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции.

"Принятие законопроекта позволит эффективнее противодействовать потреблению табака и никотиносодержащей продукции несовершеннолетними", - приводит пресс-служба слова заместителя прокурора Татарстана Юлии Наумовой.

Наумова также отметила, что подобные нарушения будут выявляться в ходе рейдов и по заявлениям граждан. "Выявлять подобные нарушения вправе будут сотрудники полиции, органы местного самоуправления, Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав", - говорится в сообщении.

Документ был внесен в Государственный Совет прокурором республики Альбертом Суяргуловым, законопроект был принят депутатами единогласно.