Бойцам ЧВК "Вагнер" выдали около 500 удостоверений ветеранов

По словам председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, в настоящее время есть заявка на 3 тыс. удостоверений

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" выдал бойцам ЧВК "Вагнер" - участникам специальной военной операции - порядка 500 удостоверений ветеранов боевых действий, сообщила журналистам председатель фонда Анна Цивилева.

"На сегодняшний день у нас есть заявка на 3 тыс. удостоверений - это те, которые нам передало руководство ЧВК "Вагнер", мы их передали министерству обороны, сейчас они выдаются. <...> Покрытие пока небольшое, это в большей степени прецедент того, что именно по принципу справедливости эти ребята сейчас получают удостоверения, как и другие ветераны специальной военной операции. Будем продолжать эту работу, она только начата, и я думаю, что в ближайшем будущем все те, кто подал документы, они получат удостоверения. <...> Выдано порядка 500 удостоверений", - сказала она.

По словам Цивилевой, фонд помогает бойцам собирать необходимые для получения удостоверения документы и передает их в соответствующую комиссию Минобороны. Затем он передает удостоверения в свои филиалы для вручения бойцам. В понедельник на площадке Единого центра поддержки Москве фонд вручил удостоверения 32-м участникам спецоперации.

Сейчас фонд продолжает принимать заявки. "У нас есть бесплатная юридическая консультация, которая оказывается этим ребятам, у нас сеть взаимодействие в том числе с воинскими частями, поэтому наши сотрудники помогает укомплектовать правильный, грамотный пакет документов, правильно его оформить", - добавила председатель фонда.