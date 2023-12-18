Жителям Херсонской области бесплатно выдали около 10 тыс. баллонов газа

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, до конца недели в районы области доставят еще 5 250 баллонов

ГЕНИЧЕСК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области бесплатно выдали около 10 тыс. баллонов газа населению в рамках социальной программы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"На сегодня жители области бесплатно получили по социальной программе правительства около 10 тыс. баллонов газа для приготовления горячей еды. Заявок при этом собрано еще на 15,4 тыс. баллонов. И люди продолжают обращаться. До конца этой недели доставим в районы еще 5 250 баллонов. Дальше будем планово закрывать потребность до конца года и в январе", - написал он.

Глава правительства региона отметил, что "каждая херсонская семья (проживающая в доме без центрального газоснабжения) может получить бесплатно до двух баллонов в 40 кг пропана на одно домовладение в месяц". "Средства на эту социальную программу выделены при поддержке правительства России", - добавил Алексеенко.

В ноябре Алексеенко рассказывал, что регион по госпрограмме, утвержденной постановлением правительства области, закупит для жителей 27 тыс. баллонов газа.

В украинский период газификация населения Херсонской области оставалась на низком уровне, сейчас его оценивают в 27%. Российские власти намерены до 2025 года почти в два раза увеличить этот показатель на левобережье Днепра. Также принято решение бесплатно распределять бытовые газовые баллоны нуждающимся.