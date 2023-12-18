В Волгограде отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь

Причины отмены праздничных массовых гуляний не называются

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Волгограда приняли решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь и массовые гуляния в праздничные дни, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при этом в детских садах, домах культуры и других учреждениях пройдут утренники, костюмированные постановки и другие мероприятия для детей.

Причины отмены фейерверка и праздничных массовых гуляний не называются.

Кроме того, как сообщил в своем Telegram-канале глава города Урюпинска Волгоградской области Юрий Хорошеньков, в городе также не будут устраивать фейерверк в новогоднюю ночь. "Жители в последнее время поднимали этот вопрос в официальных сообществах и предлагали отказаться от фейерверка. Посчитал целесообразным временно воздержаться, так будет правильно по отношению к нашим защитникам, которые сейчас находятся в зоне СВО", - написал он.

В Минобороны РФ 17 декабря сообщили, что системы российской ПВО уничтожили и перехватили украинские беспилотные летательные аппараты над Волгоградской областью. Ранее беспилотники пытались атаковать Волгоградскую область в конце ноября и начале сентября 2023 года. Во всех этих случаях жертв, а также повреждений гражданских и военных объектов не было.