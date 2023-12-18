В Челябинске продлили режим неблагоприятных метеоусловий до 20 декабря

Режим продлили для Челябинска, Коркино, Карабаша, Златоуста

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Установленный в челябинских городах на прошлой неделе режим, при котором предприятия должны уменьшать вредные выбросы в атмосферу, продлили до утра 20 декабря. Об этом говорится в материалах, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Отдельным предприятиям Челябинской области до 10:00 (08:00 мск) 20 декабря объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени", - сказано в материалах.

Уточняется, что режим продлили для Челябинска, Коркино, Карабаша, Златоуста.

15 декабря сообщалось, что неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия (слабый ветер, инверсия) прогнозируются с вечера пятницы до вечера понедельника.

По данным Министерства экологии Челябинской области, чтобы уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу, предприятия региона приостановили работу части оборудования. Министерство круглосуточно следит за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения и силами передвижных лабораторий.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.