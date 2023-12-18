Режим черного неба ввели в четырех городах Красноярского края и Хакасии

Предприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферу

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", объявили в Красноярске, Минусинске в Красноярском крае и Абакане и Черногорске в Хакасии. Об этом говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"C 19:00 (15:00 мск) 18 декабря до 19:00 20 декабря на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Также на этот период вводится режим НМУ в Абакане и Черногорске в Хакасии и соседнем Минусинске, расположенным на юге Красноярского края.

Во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

По информации УГМС, в Красноярске в ночь на 19 декабря температура понизиться до -35...-37 градусов, днем -25...-27 градусов, 20 декабря ночью будут 30-градусные морозы, днем потеплеет до -16...-18 градусов. Ветер будет слабый. В Хакасии и на юге Красноярского края также ожидается морозная, безветренная погода.