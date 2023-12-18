Бориса Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов

Писатель ранее признал, что Киев в ходе конфликта не добьется военной победы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили). Об этом сообщается на сайте ведомства.​​​​​​

Ранее писатель в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом он оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников.

После публикации записи разговора объединенная розничная сеть книжных магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг Акунина из-за его антироссийских высказываний.