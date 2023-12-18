Спецборт с последними эвакуированными из Газы гражданами России вылетел в Москву

В МЧС сообщили, что самолет Ил-76 перевезет 73 человека, в том числе 45 детей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России в понедельник доставит на родину последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей", - сказали в МЧС.

12 ноября МЧС России совместно с МИД РФ приступило к эвакуации граждан РФ из сектора Газа. За это время 11 спецбортами ведомства перевезены 1 049 человек, в том числе 473 ребенка. Порядка 20 прибывших были помещены в различные медицинские учреждения, в настоящее время госпитализированных нет.