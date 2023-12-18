В ЛНР сообщили, что субъекты восстанавливают свыше 170 образовательных учреждений региона

По словам министра образования и науки республики Ивана Кусова, в оказании помощи в системе образования суммарно задействован 31 регион-шеф

ЛУГАНСК, 18 декабря, /ТАСС/. Свыше 30 субъектов РФ, взявших шефство над городами и районами Луганской Народной Республики (ЛНР), восстанавливают более 170 образовательных учреждений региона. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

"Суммарно у нас 31 регион-шеф задействован в оказании помощи в системе образования. В 2023 году они ремонтируют так или иначе - где комплексные ремонты, где-то по чуть-чуть - это 110 общеобразовательных организаций, из них 107 школ и три интерната, 57 детских садов, 2 учреждения СПО, 4 организации дополнительного образования. Суммарно получается более 170 объектов", - сказал он на брифинге в Доме правительства в Луганске.

Кусов сообщил, что библиотеки образовательных учреждений ЛНР получили учебники и художественную литературу по линии Минпросвещения РФ - всего свыше 780 тыс. книг, по линии Минпромторга РФ - 51 автобус. "Сегодня завершается процесс монтажа для пищеблоков в 360 образовательных организациях. Это треть потребности, которая у нас есть на республику. В 2024-2025 годах еще две трети оборудования соответственно будут поставлены", - сказал он.

По словам главы Минобразования ЛНР, за 2023 год учреждения образования республики пополнились новым учебным и спортивным оборудованием, лабораториями для уроков химии, физики и биологии, музыкальными инструментами. "Большое количество наборов для начинающих робототехников поставляется в школы в эти дни. Поэтому в следующей четверти ребята будут полностью пользоваться всем этим оборудованием. Суммарно более 5 600 единиц такого оборудования будет завезено во все школы до конца декабря", - рассказал Кусов.