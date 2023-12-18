Москву признали столицей детского туризма

Город победил во Всероссийском конкурсе "Столица детского туризма"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Москва победила во Всероссийском конкурсе "Столица детского туризма". В следующем году в городе создадут Детский совет по туризму, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва победила во Всероссийском конкурсе на звание "Столица детского туризма". Участники представляли предложения с программой развития детского туризма в своем городе на следующий год", - написал мэр.

По его словам, летом 2023 года Москва приняла 1 млн детей. Для них многие локации столицы служат точками притяжения в течение всего года. Это Московский зоопарк, один из крупнейших океанариумов Европы "Москвариум", первый в России крытый парк развлечений "Остров мечты", более 400 музеев.

"В следующем году планируем создать Детский совет по туризму, в который войдут школьники 13-17 лет. В частности, ребята помогут создать оригинальные маршруты по столице", - добавил Собянин.