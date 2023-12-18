В Байконуре откроют отделение российского молодежного "Движения первых"

Делегация отделения Российского движения детей и молодежи присутствовала при вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Арктика-М" и наблюдала запуск ракеты

АЛМА-АТА, 18 декабря. /ТАСС/. Отделение Российского движения детей и молодежи "Движение первых" откроется в Байконуре в Казахстане, где также начинает работу представительство федерального учреждения "Росдетцентр". Об этом стало известно во время встречи делегаций этих двух российских организаций с главой городской администрации Константином Бусыгиным.

"Гости подчеркнули, что все контакты во время нахождения на Байконуре были позитивными и им удалось эффективно обменяться опытом работы. Они также сообщили, что в городе начинает работать представительство Росдетцентра и ведется подготовка к открытию [в Байконуре] отделения "Движение первых", - сообщили в пресс-службе администрации города.

По ее данным, делегации присутствовали при вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Арктика-М" и наблюдали запуск ракеты.

"Движение первых" создали в конце 2022 года при поддержке президента России Владимира Путина. Позже глава государства поручил создать в регионах центры РДДМ на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества.

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет $115 млн.