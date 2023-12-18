Музей Гревен уберет восковую фигуру Депардье на фоне секс-скандала

По данным AFP, решение приняли из-за негативной реакции посетителей, проходящих мимо статуи актера, а также комментариев в соцсетях

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Музей Гревен в Париже, известный коллекцией восковых фигур знаменитостей, уберет из экспозиции образ актера Жерара Депардье на фоне последних публикаций в СМИ с обвинениями в домогательствах и сексуальном насилии с его стороны. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на руководство культурного учреждения.

Неназванный источник сообщил агентству, что решение было принято из-за "негативной реакции посетителей [проходящих мимо статуи актера], а также комментариев в соцсетях". AFP в свою очередь связало негативную реакцию посетителей с недавно вышедшей в эфире телеканала France 2 передачей об актере, посвященной в первую очередь обвинениям в домогательствах и сексуальном насилии с его стороны. В ней также была продемонстрирована подборка кадров из документального фильма о поездке актера в КНДР в 2018 году по случаю 70-летия со дня образования государства. Негативную реакцию в соцсетях и СМИ вызвали приведенные в ней высказывания актера в адрес женщины-переводчицы и маленькой девочки.

При этом в воскресенье семья Депардье опубликовала открытое письмо в его защиту на страницах газеты Le Journal du Dimanche, в котором обвинила авторов передачи в манипуляции фактами и попытке создать необходимый образ за счет монтажа некоторых кадров. По их словам, режиссер картины о поездке актера в КНДР Ян Муа подтвердил, что высказывания Депардье с сексуальным подтекстом, показанные в сюжете, были сделаны не в адрес маленькой девочки, хотя в предложенной телеканалом версии монтажа это так и выглядит. Родственники признали, что актер позволяет себе шутки "на грани", однако, по их словам, он никогда не был замечен в сексуализации детей, как это показано в сюжете France 2. Они также осудили высказываемое публично недовольство поведением актера, отметив, что сейчас его критикуют за провокационное поведение, "которое раньше поощрялось".