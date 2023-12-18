В Российской академии образования создали этический кодекс наставника

Он включает 15 требований и 15 норм деятельности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Российской академии образования (РАО) создали этический кодекс наставника, который включает 15 требований и 15 норм деятельности. Об этом сообщила президент академии Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наставничество - это в первую очередь передача личного нравственного опыта. После разработки концепции мы сделали следующий очень важный шаг - создали этический кодекс наставника. Мы зачастую идеализируем - и правильно делаем - наставника. Но есть четкие 15 параметров, прежде всего, психолого-педагогические, которые в этом кодексе заложены", - рассказала она.

По словам Васильевой, кодекс представляет систему требований к поведению наставников. Его смогут использовать в качестве базового документа в образовательных и других организациях.

Среди 15 параметров представлены уважение к личности и труду, преемственность традиций, законность, недопустимость аморальных форм поведения, ответственность.

Кроме того, в документе приведены 15 таких общих норм деятельности наставника, как создание условий для высокой результативности труда подопечного, ситуации успеха, отсутствие публичных высказываний по поводу поведения, действий и личных качеств подопечного, если его поступки не несут угрозы или ущерба окружающим, а также развитие у подопечного самостоятельности, творческого отношения к делу, умения планировать работу и искать пути к достижению высоких результатов.

2023 год по решению президента РФ Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. В июле он поручал Минпросвещения РФ с 2024 года обеспечить проведение Всероссийского форума наставников.