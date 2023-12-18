"Защитники Отечества" будут передавать ведомствам отзывы ветеранов СВО о качестве услуг

Председатель фонда Анна Цивилева сообщила, что благодаря этому ведомства, в частности, смогут оценить, хватает ли выделенных средств на ветеранов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" будет передавать ответственным ведомствам обратную связь от ветеранов СВО и семей погибших о качестве оказанных им услуг. Благодаря этому ведомства, в частности, смогут оценить, хватает ли выделенных средств на ветеранов, сообщила ТАСС председатель фонда Анна Цивилева, комментируя предложение президента России Владимира Путина о расширении контроля фонда за выделяемыми средствами.

Ранее Путин предложил расширить контроль фонда "Защитники Отечества" за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию участников специальной военной операции.

"Я предполагаю, что речь ведется о том, что фонд будет мониторировать как раз удовлетворенность наших подопечных - ветеранов СВО, семей погибших бойцов - в той услуге, которую ему предоставили те профильные министерства и ведомства, которые ответственны за решение данного вопроса, является ли это протез, ортез, техническое средство реабилитации, санаторно-курортное лечение, вопросы обучения. То есть, здесь фонд "Защитники Отечества" встает на защиту своих подопечных, и ведомства, ответственные за решение того или иного направления, будут подстраиваться под удовлетворенность нашего ветерана", - сказала она.

Цивилева пояснила, что фонд будет передавать ведомствам обратную связь от ветеранов и министерства будут решать, хватает ли средств - "исправить ли, доработать ли, доплатить ли". Она напомнила, что "Защитники Отечества" разрабатывают чат-бот для помощи ветеранам и семьям погибших, а также обратной связи от них. По ее словам, отзыв ветерана о качестве работы или услуги и будет являться оценкой.

"У нас будет возможность доплачивать, у нас есть сейчас предложения от коммерческих структур, которые готовы помогать нашим ветеранам, отправлять детей в лагеря и так далее, закупать ТСР (технические средства реабилитации - прим. ТАСС). Поэтому, если где-то государство не смогло уделить должное внимание или не хватило средств, то здесь фонд будет дорабатывать и доплачивать, решать эту услугу", - добавила она.