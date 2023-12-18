Подмосковье и Белоруссия могут реализовать проект по образовательному обмену

В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что преподаватели могут обмениваться методиками воспитания и преподавания

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Совместный проект в сфере образования по обмену учениками и преподавателями могут реализовать Республика Беларусь и Московская область. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В понедельник в Минске состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Особое внимание, на мой взгляд, президент уделил нашему культурному обмену, образовательному обмену. У нас в Подмосковье есть флагманские школы, которые с большим удовольствием примут ребят из разных уголков Беларуси и с радостью приедут сюда для того, чтобы общаться, обмениваться мнениями, взглядами на жизнь", - сказал журналистам Воробьев.

Он также подчеркнул, что преподаватели также могут обмениваться методиками воспитания и преподавания.

"Все это позволит нам лучше понимать друг друга", - подчеркнул Воробьев.