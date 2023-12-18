Около 54 тыс. жителей Подмосковья получили социальную помощь с начала года

Такую помощь могут получить семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 50 тыс. жителей Московской области с начала текущего года получили государственную социальную помощь на общую сумму свыше 260 млн рублей, об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года государственную социальную помощь получили порядка 54 тыс. жителей Подмосковья. Ее могут получить семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители. Всего же помощь была оказана более чем на 266 млн рублей", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе уточнили, что выплаты могут быть единовременными или периодичными. Размер выплаты на одного члена семьи не более 6 тыс. рублей в год, а на одиноко проживающего ветерана или семье ветеранов не более 7 тыс. рублей в календарном году. "Размер выплат будет рассчитан исходя из сведений о доходах", - дополнили в министерстве.