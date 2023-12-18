Крымский сафари-парк "Тайган" пополнили пять редких белых бенгальских тигров

Животные ранее находились в частных зоопарках Запорожской области и Донецкой Народной Республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Пять редких белых бенгальских тигров переехали на постоянное содержание в крымский сафари-парк "Тайган" из частных зоопарков Запорожской области и Донецкой Народной Республики из-за финансовых трудностей зоопарков и регулярных обстрелов территорий, сообщил ТАСС директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.

"К сожалению, сегодня на новых территориях ситуация сложной остается с содержанием животных и частными зоопарками, которые полностью зависимы от посещаемости людей, от спокойного времени, которого сейчас нет, что в Запорожской области, что в Донецке. С кормами тоже большие проблемы, по 275 рублей приходится покупать говядину. Говядины катастрофически не хватает и кормить зверей, которые съедают десятки килограммов говядины, очень накладно. Этих пятерых тигров мы забрали в парк на постоянное содержание", - сказал Зубков.

Он добавил, что белые бенгальские тигры - очень редкие, живут они только в зоопарках.

Сафари-парк "Тайган" расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища.