В Mediascope сообщили, что "Итоги года" с Путиным посмотрели 63,1% телезрителей

По данным компании, рейтинг трансляции достиг 10,7%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Доля телезрителей в крупных городах России, которые смотрели совмещенную прямую линию и пресс-конференцию президента России Владимира Путина, составила 63,1% от общего объема всей аудитории. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Mediascope.

Доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории) суммарно по всем трансляциям составила 63,1%. Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории) достиг 10,7%.

В исследовании учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Трансляцию вели шесть телеканалов - Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ, "Соловьев Live" и "Мир". Почти все телеканалы начали трансляцию в 12:07 мск 14 декабря. Закончилась трансляция в 16:11 или 16:12.

Ранее прямая линия с президентом проводилась в 2021 году, тогда доля телезрителей, посмотревших ее, составила 58,6%. В 2020 году этот показатель был равен 54,6%, в 2019 - 50,1%.

Совмещенная с прямой линией ежегодная пресс-конференция президента РФ прошла 14 декабря. Мероприятие, получившее название "Итоги года", продолжалось четыре часа три минуты. За это время глава государства прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.