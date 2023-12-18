В СНГ создали комитет по устойчивому туризму для международного развития отрасли

Комитет возглавил председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, советник министра экономического развития РФ, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет по устойчивому туризму создали в Деловом центре экономического развития Содружества Независимых Государств (СНГ). Он необходим для объединения усилий стран в развитии туриндустрии, сообщили в пресс-службе центра.

"Новый комитет займется туристической интеграцией стран Содружества Независимых Государств, особое внимание будет уделено внедрению стандартов устойчивого туризма. <…> Он объединит усилия отраслевых объединений, союзов, ассоциаций, предприятий и организаций туриндустрии стран СНГ в интересах развития туризма и гостеприимства. Также планируется создание Международного совета устойчивого развития туризма", - говорится в сообщении.

Более того, такая площадка создана для совместного обсуждения и решения вопросов формирования новой туристической логистики, планирования глобальных туристических потоков, развития международных туристических маршрутов, взаимодействия с государственными структурами и международными организациями, развития делового партнерства.

Отмечается, что комитет возглавил председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, советник министра экономического развития РФ, первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Христофор Константиниди. Первое расширенное заседание запланировано в феврале 2024 года в Минске. На экономическом форуме СНГ, который пройдет в Москве с 29 по 30 марта 2024 года, будет проведено расширенное международное совещание с участием представителей стран СНГ.