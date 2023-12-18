В ЛНР сообщили о намерении порядка 2 тыс. одиннадцатиклассников сдавать ЕГЭ в 2024 году

По словам министра образования и науки республики Ивана Кусова, зарегистрироваться на сдачу экзамена можно до конца января

ЛУГАНСК, 18 декабря, /ТАСС/. Около 2 тыс. одиннадцатиклассников Луганской Народной Республики (ЛНР) зарегистрировались для участия в едином государственном экзамене (ЕГЭ), сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

"Сейчас у нас около 2 тыс. одиннадцатиклассников пока предварительно зарегистрировались на сдачу ЕГЭ. До конца января еще можно такое желание выразить. Мы надеемся, что еще количество прирастет", - сказал он на брифинге в Доме правительства в Луганске.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке сдаче выпускных экзаменов для школьников на приграничных территориях РФ. Согласно закону, выпускники из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут сдавать выпускные экзамены в форме ЕГЭ или промежуточной аттестации.

Единый государственный экзамен в ЛНР по итогам 2022-2023 учебного года сдали более 450 выпускников школ.