В Астане с 21 по 23 декабря пройдут Дни культуры Москвы

Центральным событием программы станет открытие делового форума "Умный город"

АСТАНА, 18 декабря. /ТАСС/. Дни культуры Москвы с участием российских артистов, художников и представителей бизнеса пройдут в Астане с 21 по 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Казахстане.

"Центральным событием программы станет открытие делового форума "Умный город" с участием представителей правительства Москвы, администрации Астаны и бизнес-сообществ России и Казахстана. На площадке мероприятия планируется обсуждение цифрового и транспортного развития мегаполисов, положительной практики внедрения современных технологических решений и обмен опытом по повышению уровня комфортной жизни для горожан", - говорится в сообщении.

В рамках дней культуры юные жители Астаны смогут познакомиться с Дедом Морозом из Московской усадьбы и посетить детский спектакль Театра на Покровке "Если бы я был взрослым". Вниманию любителей искусства представят выставку художницы Елены Кутузовой "Люминисценция". Жителям столицы Казахстана также покажут новогодний концерт с участием российских артистов.