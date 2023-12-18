В Минпросвещения предложили изымать оружие у россиян, чьи дети ведут себя девиантно

По словам директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей ведомства Ларисы Фальковской, нужно усилить контроль за оборотом оружия, исходя из анализа конкретной ситуации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская предложила по возможности изымать оружие у граждан, в чьих семьях проживают дети с признаками девиантного поведения.

"Все-таки усилить контроль за оборотом [оружия], исходя из анализа конкретной ситуации <…> по возможности, [за] изъятием оружия у граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения", - сказала она, выступая на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.